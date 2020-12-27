Самолет до Петербурга вернулся в аэропорт Сургута из-за датчиков открытия дверей

Вылетевший из Сургута в Петербург самолет вернулся обратно из-за срабатывания датчика открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно авиакомпании «Россия» вылетело из аэропорта утром 27 декабря. В 5.37 по местному времени в самолете сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине.

Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета в Сургуте.

Посадка произошла в штатном режиме, на борту находились 114 человек, из них девять несовершеннолетних, пять членов экипажа.

По факту произошедшего местная транспортная прокуратура начала проверку.

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