Самолет до Петербурга вернулся в аэропорт Сургута из-за датчиков открытия дверей
Вылетевший из Сургута в Петербург самолет вернулся обратно из-за срабатывания датчика открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Воздушное судно авиакомпании «Россия» вылетело из аэропорта утром 27 декабря. В 5.37 по местному времени в самолете сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине.
Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета в Сургуте.
Посадка произошла в штатном режиме, на борту находились 114 человек, из них девять несовершеннолетних, пять членов экипажа.
По факту произошедшего местная транспортная прокуратура начала проверку.
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