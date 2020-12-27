Один человек погиб, пять ранены в результате стрельбы в американском Линне

По меньшей мере один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Линн (штат Массачусетс). Об этом сообщает FOX News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что инцидент произошел во время съемки музыкального видеоклипа.

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, подчеркивается в сообщении.

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