Один человек погиб, пять ранены в результате стрельбы в американском Линне
Максимс Краюшкинс
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По меньшей мере один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Линн (штат Массачусетс). Об этом сообщает FOX News со ссылкой на полицию.
Отмечается, что инцидент произошел во время съемки музыкального видеоклипа.
Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, подчеркивается в сообщении.
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