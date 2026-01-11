Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Защита осужденной блогерши Блиновской подала кассационную жалобу

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала ее приговор в кассации
Григорий Сысоев/РИА Новости

Защита осужденной блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на приговор суда. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Блиновская, этапированная в женскую исправительную колонию №1 во Владимирской области, была приговорена в марте прошлого года к пяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

«Один из представителей защиты осужденной Елены Блиновской подал кассационную жалобу на ее приговор», — сказал собеседник агентства.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере одного миллиона рублей и четырехлетнего запрета на ведение бизнеса. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

В октябре Мосгорсуд смягчил наказание, снизив срок до 4,5 года.

Ранее отец Елены Блиновской рассказал о буднях дочери в колонии. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592129_rnd_9",
    "video_id": "record::928bbfc1-b8f8-456a-b9eb-c08e2b8fc6c1"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+