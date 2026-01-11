Защита осужденной блогерши Блиновской подала кассационную жалобу

Защита осужденной блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на приговор суда. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Блиновская, этапированная в женскую исправительную колонию №1 во Владимирской области, была приговорена в марте прошлого года к пяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

«Один из представителей защиты осужденной Елены Блиновской подал кассационную жалобу на ее приговор», — сказал собеседник агентства.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере одного миллиона рублей и четырехлетнего запрета на ведение бизнеса. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

В октябре Мосгорсуд смягчил наказание, снизив срок до 4,5 года.

Ранее отец Елены Блиновской рассказал о буднях дочери в колонии.