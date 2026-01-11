Размер шрифта
В КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризма

ЦТАК: попытки возрождения милитаризма в Японии приведут к ее краху
KCNA/Reuters

Планы японских властей по милитаризации страны создают серьезные риски и приведут к «полному уничтожению» Японии. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

ЦТАК отмечает, что Япония планирует в течение года изменить ключевые подходы к национальной безопасности: увеличить расходы на оборону, пересмотреть три неядерных принципа, а также отменить запреты на экспорт оружия и развивать наступательные военные возможности.

Расходы на оборону достигли максимума за 12 лет, растут быстрее, чем в других мировых военных державах. Средства идут на повышение боеспособности Сил самообороны, разработку оружия и строительство сотен складов боеприпасов по всей стране.

Похожее заявление ЦТАК сделало в декабре прошлого года. В Пхеньяне отметили, что Япония сегодня использует конфликт на Украине для продвижения курса на милитаризацию. Директора Института японских исследований министерства иностранных дел КНДР подчеркнул, что текущее правительство Японии предпринимает более опасные военные шаги, чем предыдущие кабинеты.

Ранее Япония заявила протест Северной Корее.

