Новости. Общество

На территории Курской области вводили режим ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание», — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут ракетная опасность была отменена.

Вечером 10 января беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, повреждения получили не менее пяти квартир. В результате вражеской атаки пострадали не менее четырех человек.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщил жителям Воронежа о запрете делиться в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО. А также губернатор призвал граждан не трогать обломки летательных аппаратов.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских беспилотников.

