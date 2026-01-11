Пожар в магазине в Ялте ликвидировали

Открытое горение в магазине «Доброцен» в Ялте ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Пожар в магазине вспыхнул в поселке Виноградное, на улице Красина. Общая площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. К тушению было привлечено 50 человек и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших не сообщалась, причины возгорания неизвестны.

До этого на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, загорелась ручная кладь. По словам очевидцев, бортпроводники быстро среагировали и потушили возгорание при помощи трех огнетушителей. В результате инцидента никто не пострадал и самолет благополучно приземлился в Ереване.

Незадолго до этого на северо-востоке Москвы произошло возгорание в жилой многоэтажке. По данным журналистов, инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. Предварительно, загорелся теплый пол.

Ранее в Кисловодске произошел пожар на территории национального парка.