Опубликовано видео массированных ударов США по позициям ИГ в Сирии

Центральное командование США показало видео ударов по позициям ИГ в Сирии

Центральное командование США в соцсети X показало видео, на котором Вооруженные силы страны нанесли серию авиаударов по позициям группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) на территории Сирии.

Удары были нанесены в рамках операции под названием «Удар Соколиный глаз». В сообщении командования подчеркивается, что атаки направлены на позиции боевиков по всей Сирии и являются частью постоянной приверженности Вашингтона искоренению исламского терроризма.

До этого сообщалось, что самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии. В воздушной операции приняли участие более 20 истребителей США. По целям террористической организации было выпущено около 90 снарядов.

Информации об уровне потерь террористов на данный момент не поступало.

Этим же вечером американский телеканал Fox News сообщил, что удары наносятся «в качестве возмездия».

Ранее сообщалось, что иорданские истребители принимали участие в атаках на ИГ в Сирии.