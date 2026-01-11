В деле топ-менеджера «Ростелекома» появился эпизод взятки

В уголовном деле обвиняемого в особо крупном мошенничестве экс-директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина появился эпизод о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент Шадрину инкриминируется статья 159 УК РФ (мошенничество), а также статья 290 УК РФ (получение взятки), а (гендиректору «Комплаинс софт» Антону - прим. ред.) Менчицу инкриминируется статья 159 УК РФ и статья 291 УК РФ (дача взятки)», — заявил собеседник агентства.

В декабре, в ходе одного их судебных заседаний, Шадрин не признал свою вину. Он заявил, что не совершал никаких преступлений, и ходатайствовал о смягчении ему меры пресечения.

Уголовное дело против топ-менеджера Шадрина было возбуждено 12 ноября по обвинению в хищении средств ПАО «Ростелеком». Его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным следственных органов, из компании было похищено более 180 млн рублей.

Ранее в СК допустили, что Шадрин мог скрыться на Украине.