Священник рассказал, почему россияне отмечают Старый Новый год

Священник Волков: Старый Новый год стал для россиян дополнением к праздникам

Старый Новый год стал для многих россиян дополнением к официальным праздникам, и в этом нет ничего плохого. Об этом рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ Александр Волков.

Старый Новый год (по юлианскому календарю) празднуется в ночь с 13 на 14 января. Эта дата отличается из-за перехода России на григорианский календарь в 1918 году. Русская православная церковь не перешла на новый календарь. В результате разница между григорианским и юлианским календарями в XX–XXI веках составляет 13 дней.

«Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь - это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то Старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании мне кажется, нет плохого», — сказал Волков.

Священник также выразил мнение, что «какое-то особое значение«этому празднику придавать все же не стоит.

