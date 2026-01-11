В Совфеде прокомментировали притязания Трампа на Гренландию

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы ! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру - от Югославии до Ливии и Сирии», — подчеркнул Пушков.

Сенатор напомнил европейским странам, что Россия неоднократно предупреждала западный мир о серьезности последствий развязывания вооруженных конфликтов, но ее не услышали.

«Мы тогда предупреждали и США, и европейцев, что они открывают ящик Пандоры. Но они отметали эти предупреждения под тем предлогом, что Косово - это, мол, «особый случай». И Дания активно отстаивала этот произвол. В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется», — резюмировал российский сенатор.

До этого Пушков заявил, что Дания добровольно стала полуколонией США и ни в чем не отказывала. Он также напомнил, что Дания занимает в Европе первое место по объемам помощи Украине.

