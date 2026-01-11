Размер шрифта
С главы банды «амазонок» и ее дочери взыскивают 5 млн рублей ущерба

С главы банды «амазонок» Тарвердиевой и ее дочери взыскивают пять млн рублей
С главаря группировки «амазонок» Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории, осужденных за разбои на юге России, взыскивают около 5 млн рублей ущерба от преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

По данным приставов, в 2018 и 2024 годах в отношении главы банды было возбуждено 17 исполнительных производств по взысканию «материального ущерба по ГК РФ, нанесенного физическим или юридическим лицам», ущерба от преступлений, процессуальных издержек в доход государства и иных имущественных требований. Общая сумма с Тарвердиевой превышает 4 млн рублей.

На дочь лидера «банды амазонок», Викторию, в 2024 году было заведено пять исполнительных производств. Ей взыскано более 953 тыс. рублей за «ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам». В общей сложности женщины должны более 4,9 миллиона рублей.

Банда «амазонок» была создана в 2007 году. Члены группировки из пяти человек грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. Установлено, что «банда амазонок» расправилась с 10 людьми, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их детей. В итоге члены банды были осуждены на сроки от 16 до 21 года в 2017 году по шести уголовным статьям.

Ранее суд ужесточил приговор членам банды «амазонок».

