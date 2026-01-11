В США мужчина застрелил шесть человек

В американском штате Миссисипи 24-летний мужчина застрелил шесть человек в трех разных районах близ города Уэст-Поинт. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, подозреваемый Дарика Мур сначала убил своего отца, брата и дядю, после чего скрылся. Затем он застрелил семилетнюю девочку и отправился в другое место, где убил еще двух мужчин. Правоохранители задержали Мура, ему может грозить смертная казнь.

8 января в США сотрудник иммиграционной службы (ICE) застрелил женщину, которая сидела за рулем автомобиля. Инцидент произошел в Миннеаполисе в штате Миннесота. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры ICE подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги. После этого сотрудник службы потребовал открыть ему дверь и взялся за ручку. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

Ранее девять человек застрелили в баре под Йоханнесбургом.