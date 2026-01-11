Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

СМИ: Госсекретарь США обсудил протесты в Иране с премьером Израиля

NYT: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху
Kevin Mohatt/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет газета New York Times.

«По словам трех источников, знакомых с содержанием разговора, госсекретарь Марко Рубио в субботу утром провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили источники, лидеры обсудили протесты в Иране, ситуацию в Сирии и мирное соглашение в Газе», — сообщают журналисты.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения военных ударов по Ирану на фоне внутренних протестов в стране. Как отмечается, окончательное решение в этом вопросе американским лидером пока не принято, однако он, как утверждают журналисты New York Times, «серьезно обдумывает» эту возможность.

9 января американский лидер заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных складывающейся в стране экономической ситуацией.

28 декабря в Тегеране начались протесты против инфляции и ухудшения экономической ситуации в стране. Позже демонстрации распространились на другие города исламской республики.

Ранее Иран пригрозил атаковать базы США в случае «агрессивных шагов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592243_rnd_2",
    "video_id": "record::1de72335-eb5c-47d2-b80b-f7f702b2e5a6"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+