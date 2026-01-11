Программы «Активного долголетия» будут тиражировать по регионам России

В программы «Активного долголетия» вовлекут более 40% пожилых россиян к 2030 г.

Российские власти намерены вовлекать старшее поколение в спортивные и культурные мероприятия, реализуя региональные программы «Активное долголетие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный план.

Как отмечается в документе, в результате пожилые люди будут активнее заниматься культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной, образовательной, социально-трудовой и добровольческой деятельностью. Согласно плану правительства, в 2030 году доля представителей старшего поколения, участвующих в проектах «Активное долголетие», должна достичь 41,9%.

Согласно документу, чтобы пожилые россияне узнали о программе «Активное долголетие», власти планируют проводить информационные кампании и выпускать печатные материалы. В них будут освещаться не только запланированные мероприятия, но и советы по защите от преступников и мерам личной безопасности. Ответственность за реализацию плана возложена на региональные власти и профильные организации, передает агентство.

До этого власти запланировали проведение Спартакиады среди пенсионеров к 2030 году. Мероприятие, которое состоится в том числе на уровне муниципалитетов и регионов, будет направлено на продление активного здорового долголетия у пожилых россиян.

