При сходе лавины около Тегерана погибли 10 человек

При сходе лавины к северу от столицы Ирана погибли 10 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

В последние дни в Иране испортилась погода: усилились метели, дует сильный ветер, идет снег. 25 декабря к северу от Тегерана сошла лавина.

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