При сходе лавины около Тегерана погибли 10 человек
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
При сходе лавины к северу от столицы Ирана погибли 10 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
«К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
В последние дни в Иране испортилась погода: усилились метели, дует сильный ветер, идет снег. 25 декабря к северу от Тегерана сошла лавина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Австрии продолжают ликвидировать последствия снегопада
— Жителей Красноярского края предупредили о морозах до -55°C