Генпрокуратура связала стрельбу в Берлине с организованной преступностью

Стрельба, произошедшая в Берлине в субботу, 26 декабря, связана с организованной преступностью. Об этом говорится в заявлении генпрокуратуры столицы Германии, опубликованном в Twitter.

В ведомстве сообщили, что преступление расследуется совместно с отделом убийств полиции Берлина. Там указали, что речь идет о покушении на убийство в отношении нескольких подозреваемых.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла рано утром 26 декабря на улице Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии. В результате инцидента были ранены четыре человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стрельба произошла в Берлине, трое человек пострадали

— Число пострадавших при стрельбе в Берлине выросло до четырех

— Полиция назвала предварительную причину стрельбы в Берлине