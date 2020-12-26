«Спутник V» оказался эффективным на 90% для людей старше 60 лет

Вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась эффективной для людей старше 60 лет в 90% случаев. Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.

«Минздрав РФ утвердил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе», — говорится в публикации.

Отмечается, что «Спутник V» дает полную защиту от тяжелых случаев коронавируса для этой и других возрастных групп.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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