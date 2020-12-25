Следователи сообщили детали уголовного дела против Соболь

Следователи возбудили уголовное дело против Любови Соболь после того, как она вместе с другими людьми в форме сотрудников Роспотребнадзора обманом проникла в квартиру пожилой женщины на востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ СК по столице.

«21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после Соболь представилась «брошенной женой с маленьким ребёнком» и попросила курьера пустить ее в подъезд.

Когда пожилая женщина открыла дверь, подозреваемая ворвалась в квартиру, обошла все помещения, снимая это на телефон.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей.

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