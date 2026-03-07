Удары Ирана по радарам США обойдутся Вашингтону более чем в $1 млрд

Восстановление американских радиолокационных станций, выведенных из строя иранскими атаками, станет дорогостоящим и долгим процессом. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

По данным издания, производство и поставка радаров AN/FPS-132 занимают от 5 до 8 лет и обходятся в $1,1 млрд. Модели AN/TPS-59 могут быть заменены быстрее – в течение двух лет, их стоимость варьируется от $50 до $75 млн.

Существенным фактором, осложняющим ситуацию, является зависимость производства компонентов для данных радаров от галлия, 98% мировых запасов которого сосредоточено в Китае.

Другой проблемой, по мнению издания, является интенсивный расход боеприпасов США и Израиля при ударах по Ирану.

«За первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3000 высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что выявило критическую уязвимость в цепочке поставок», — пишет FP.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее КСИР заявил об уничтожении радара ПВО в ОАЭ и поражении корабля ВМС США.