Мем из Рунета завирусился в итальянском футболе

«Монца» пригласила фанатов на домашние игры видео с российским мемом

Итальянская «Монца» пригласила фанатов на ближайшие домашние игры в Серии В при помощи видео с российским мемом, известным в Сети как «Очень плохая музыка».

В ролике запечатлен молодой человек, который радуется и танцует, якобы узнав о том, что на игры против «Палермо» и «Венеции» можно попасть на фанатский сектор, заплатив всего €20.

После 28 туров во второй по силе итальянской лиге «Монца» занимает второе место, отставая от идущей первой «Венеции» лишь по дополнительным показателям. В случае, если клуб займет одну из первых двух строчек по итогам сезона, то получит прямое повышение в Серию А.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА)Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» в РПЛ из-за холодной погоды.

 
