Общество

В Петербурге подожгли автозаправку

SHOT: подросток поджег АЗС в Колпинском районе Петербурга
Telegram-канал «SHOT»

Подросток устроил пожар на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В материале говорится, что возгорание произошло на АЗС на улице Железнодорожной в поселке Металлострой. Сотрудники заправки успели ликвидировать огонь до того, как произошел взрыв.

«Поджигателя задержала Росгвардия. По словам очевидцев, он оказался подростком», — сообщили журналисты.

Они отметили, что молодой человек мог действовать по заданию мошенников. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

7 марта в подмосковном поселке Путилково произошел взрыв в отделении банка. По данным СМИ, 16-летний подросток принес в офис канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и облил ею банкоматы, после чего поджег. Очевидцы смогли сами потушить огонь, закидав его снегом. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб задержали нарушителя, предположительно, он следовал телефонным указаниям неизвестных. Прокуратура Красногорска взяла на контроль данный инцидент, специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее на Урале юноша сжег автомобиль полиции по указанию неизвестных.

 
