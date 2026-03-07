Размер шрифта
Мошенники начали взламывать шлагбаумы в московских дворах и продавать места для парковки

В Москве мошенники начали продавать места парковки во дворах через взлом шлагбаума
vladimir subbotin/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники в Москве начали взламывать управляющее оборудование шлагбаумов во дворах и продавать места для парковки посторонним людям. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Жители дома на улице Дунаевского заметили, что на их парковке во дворе несколько недель назад стали появляться чужие машины, которых не было в абонентской базе управляющей компании. Вызвали сервисного инженера, тот обнаружил в блоке управления шлагбаумом постороннее устройство», — отмечается в публикации.

В устройстве содержалась SIM-карта, при звонке на которую щлагбаум открывался. Возможность въезжать во двор получали те, кто знал ее телефонный номер. Затем жильцы дома нашли свой адрес в объявлениях по аренде парковочных мест. Неизвестные предлагали арендовать право парковки в перекрытом шлагбаумом дворе по цене от 10 тыс. рублей в месяц. Аналогичные объявления в Сети охватывают множество адресов, явление носит массовый характер, утверждает Baza.

Ранее Toyota зарегистрировала в России свой бренд Avensis.

 
