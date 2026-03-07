Размер шрифта
В Нижегородской области остановили огонь, охвативший склад с мукой

В Нижегородской области локализовали пожар на складе с мукой
Andreas Poertner/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде локализовали пожар на складе с мукой. Об этом сообщает региональное управление МЧС на канале в мессенджере Max.

По данным ведомства, возгорание было локализовано в 15:38 на площади в 1 тыс. кв. м. При пожаре никто не пострадал.

До этого на складе на Клубной улице в городе Володарске Нижегородской области загорелись мешки с мукой. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил 1 тыс. «квадратов». К его тушению привлекли 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

Два дня назад в центре Петрозаводска произошел пожар в историческом здании музея природы Карелии в Губернаторском парке. Здание находилось на реконструкции. В момент возгорания людей внутри музея людей не было. Во время работы пожарных движение в районе места происшествия перекрыли.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

 
