Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным в истории человечества

Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Его слова передает РИА «Новости».

«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — рассказал Чуприян.

Он добавил, что катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что необходима техника, которая не только может «качать соленую и загрязненную воду, но и нефтепродукты».

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв. м. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд руб., однако «Норникель» не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, оценив ущерб в 21,4 млрд руб.

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