В Польше образовалась многокилометровая пробка из-за желающих попасть в РФ европейцев

SHOT: на польско-российской границе образовалась многокилометровая пробка
Виталий Аньков/РИА Новости

На границе Польши и России образовалась многокилометровая пробка в преддверие рождественских праздников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, затор образовался на погранпереходе Гжехотки со стороны Польши. В очередь перед въездом в Калининградскую область встали более 200 автомобилей. При этом некоторые европейцы ждут проезда больше суток. Причиной тому, согласно материалу, стал тщательный досмотр польских таможенников.

SHOT пишет, что большинство выезжающих — граждане Польши и Германии. По словам туристов, в РФ они хотят отметить католическое Рождество и Новый год с «российским вайбом». Также в пробках оказались россияне, которые возвращаются в страну к родным.

Накануне на границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Самая сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини», где ожидание пересечения границы достигало 20 часов.

Ранее стало известно, чем именно Польша усилила артиллерию у границ России.

