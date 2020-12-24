Полиция: мужчина стрелял в девушку на юго-западе Москвы

Полиция опровергает данные о взрыве светошумовой гранаты на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, произошла стрельба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным правоохранительных органов, мужчина выстрелил в сторону девушки из похожего на пистолет предмета, после чего скрылся. В настоящее время злоумышленника ищут.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что медики осматривают девушку после того, как на Профсоюзной улице столицы мужчина бросил в людей светшумовую гранату.

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