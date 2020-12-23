Несколько десятков митингующих остались заночевать в центре Еревана

Несколько десятков оппозиционеров, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, остались заночевать на центральной площади Еревана. Об этом пишет РИА «Новости».

Митингующие уже разбили около десяти палаток, а также зажгли костры, у которых греются люди. Рядом дежурят полицейские, они не пытаются разгонять протестующих.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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