Попова заявила, что ситуация с коронавирусом складывается в регионах по-разному

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть регионы с высокой заболеваемостью коронавирусом, где нужны дополнительные меры. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, ситуация в регионах складывается по-разному. В некоторых субъектах, например Татарстане и Краснодарском крае, средние показатели заболеваемости составляют 2-3 на 100 тысяч человек.

«Есть регионы, где заболеваемость выше 60, таких регионов не много, но вместе с тем, они есть, и там ситуация иная, здесь нужно принимать особые специальные меры», — сказала Попова.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 млн заболевших, 55 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав останавливает набор добровольцев для испытаний «Спутника V»

— Путин по предложению ЕР поручил удвоить выплаты медикам за работу с COVID-19 на праздники

— Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются