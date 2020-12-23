В Москве в среду ожидается до -5°С

В Москве в среду, 23 декабря, ожидается облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до отметки в -3°С — 5°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с. Порывы могут достигать 15 м/с.

Кроме того, синоптики предупредили москвичей об опасности гололеда.

Вечером столбики термометров опустятся до -7°С — -9°С. Ветер подует южный, со скоростью 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба днем и 749 мм ночью.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.