В Москве в среду ожидается до -5°С
Максимс Краюшкинс
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В Москве в среду, 23 декабря, ожидается облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух в столице прогреется до отметки в -3°С — 5°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с. Порывы могут достигать 15 м/с.
Кроме того, синоптики предупредили москвичей об опасности гололеда.
Вечером столбики термометров опустятся до -7°С — -9°С. Ветер подует южный, со скоростью 5 — 10 м/с.
Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба днем и 749 мм ночью.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.