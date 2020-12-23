Япония закроет въезд из Великобритании для всех, кроме японских граждан

Япония закроет въезд в страну из Британии с 24 декабря для всех, кроме японских граждан. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

Сейчас въехать в Японию могут японцы и иностранные граждане с правом длительного проживания в стране.

Теперь же разрешение на въезд для всех, кроме граждан Японии, будет временно приостановлено.

Для японцев и иностранцев, проживающих в Японии и выехавших в Британию сроком не более чем на 7 дней, въезд будет разрешен, но если до сих пор для этой категории граждан карантин был необязателен, то сейчас они будут обязаны провести в самоизоляции 14 дней.

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