В Москве выявлено 7237 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 7 237 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За прошедший день также были госпитализированы 1 844 инфицированных пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 500 человек.

Всего в столице инфекция была зафиксирована у 750 934 человек, выздоровели 577 544 (5 003 за последние сутки), скончались 10 540 (71 за последние сутки).

Среди новых выявленных случаев 38,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% — от 46 до 65 лет, 13,8% — от 66 до 79 лет, 4,9% — старше 80 лет. А также среди новых заболевших есть дети — 10,6%.

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