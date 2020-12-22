Путин подписал закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возврате Волгоградской области к московскому времени. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данным законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны. Так, Волгоградская область будет исключена из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).

Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума.

В марте текущего года депутаты областной думы приняли решение о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. В итоге более 65% жителей Волгоградской области поддержали инициативу, 34% — нет. 20 августа депутаты облдумы приняли постановление о внесении в Государственную думу проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона «Об исчислении времени».