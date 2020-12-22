Иммунолог призвал не паниковать из-за мутаций коронавируса

Иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун заявил, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса вряд ли значительно изменила его свойства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, достаточной научной информации пока нет, а важно знать, насколько серьезны происходящие с вирусом изменения.

Он добавил, что мутации происходят постоянно, и за год существования вирус претерпел тысячу изменений, однако до сих пор значительно не изменился.

Специалист также пояснил, что имеющиеся вакцины могут быть действенными против нового штамма коронавируса. Но даже если это не так, то можно будет оперативно доработать препарат.

В заключение Беркун призвал не впадать в панику, сказав, что это еще один слух и вероятнее всего изменения незначительные.

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