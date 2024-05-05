Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об ожиданиях Киева от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов

Азаров: Киев ждет одобрения ЕС на приостановку действия паспортов для украинцев

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Киев ждет одобрения от ЕС на приостановку действия паспортов для мужчин с Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его данным, власти Украины ждут одобрения от Евросоюза приостановки действия загранпаспортов и водительских удостоверений с 1 июня. Причем ограничения должны будут действовать независимо от срока их окончания для всех мужчин призывного возраста с Украины. Тем не менее ЕС пока против таких действий, так как опасается вспышек нелегальной миграции, отметил Азаров.

Он отметил, что приостановка выдачи документов и оказания консульских услуг не принесла Украине желаемого результата в конфликте против России.

До этого стало известно, что граждане Украины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами республики.

Постановление об этом правительство Украины приняло 23 апреля. В документе говорится, что получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу украинцами мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы.

Ранее Кличко высказался о возможном возвращении бежавших в Германию украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами