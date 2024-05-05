Стало известно об ожиданиях Киева от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов

Киев ждет одобрения от ЕС на приостановку действия паспортов для мужчин с Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его данным, власти Украины ждут одобрения от Евросоюза приостановки действия загранпаспортов и водительских удостоверений с 1 июня. Причем ограничения должны будут действовать независимо от срока их окончания для всех мужчин призывного возраста с Украины. Тем не менее ЕС пока против таких действий, так как опасается вспышек нелегальной миграции, отметил Азаров.

Он отметил, что приостановка выдачи документов и оказания консульских услуг не принесла Украине желаемого результата в конфликте против России.

До этого стало известно, что граждане Украины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами республики.

Постановление об этом правительство Украины приняло 23 апреля. В документе говорится, что получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу украинцами мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы.

Ранее Кличко высказался о возможном возвращении бежавших в Германию украинцев.