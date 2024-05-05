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На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

На Солнце произошла вторая за неделю вспышка самого высокого класса

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Shutterstock

Российские ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса — Х, которая стала второй за неделю. Данные приводит центр мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

«5 мая в 09:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут», — отмечается в сообщении.

Также специалисты зарегистрировали три вспышки класса М.

Предыдущая вспышка класса X произошла 3 мая. Она вызвала на Земле магнитную бурю уровня G3, «сильную» по шкале мониторинга. В некоторых регионах европейской части России наблюдались полярные сияния.

Ученые прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь. Длительность солнечного цикла может составлять от девяти до 14 лет, и последний солнечный максимум был зафиксирован в 2013 году.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях магнитных бурь.

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