Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие «во всех конфликтах»

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перемирие во всех текущих конфликтах на время проведения Олимпиады в Париже летом. Об этом он заявил в интервью La Tribune.

«Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — заявил Макрон.

Он уточнил, что речь идет о временном прекращении боевых действий во всех текущих конфликтах, в том числе на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в перемирие с РФ на время проведения летних Олимпийских игр 2024 года во Франции.

17 марта Макрон заявил о планах предложить российскому руководству установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр 2024 года. Позже глава республики сообщил, что намерен приложить максимум усилий для реализации этой инициативы и обсудить ее с китайским лидером Си Цзиньпином.

16 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин неоднократно получал предложения о перемирии. Однако, по словам представителя российского лидера, обычно Киев использует такие инициативы для попытки перевооружить армию страны и перегруппировать войска на поле боя.

Ранее стало известно, как Макрон намерен надавить на Си Цзиньпина по вопросу Украины.