Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полина Лазарева заявила, что без Быкова можно было не снимать ее кинодебют

Актриса Лазарева заявила, что ей было тяжело уговорить Быкова сняться в ее кино

close
100%
yury_bykov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Полина Лазарева призналась в беседе с vm.ru, что ей было непросто уговорить режиссера Юрия Быкова на его кинодебют.

Лазарева приложила немало усилий, чтобы «затащить» Быкова в свою картину. Артистка уверена, что это того стоило. Режиссер «Метода» сыграл главную роль в фильме Лазаревой.

«Не будь Быкова в картине, возможно, ее и не стоило бы снимать. Главный герой, Валентин Чайка, — не самый приятный персонаж, и на протяжении фильма он произносит предостаточно пафосных благоглупостей и совершает целый ряд поступков, которыми вряд ли можно гордиться. Но органика Быкова такова, что он нисколько не теряет при этом обаяния. Герой смешной, милый и даже вызывает сочувствие, несмотря на все свои слабости», — поделилась актриса.

В фильме «Чайка» Быков сыграл персонажа, который участвует в любовном треугольнике. Режиссер признался, что герой напомнил ему себя. Он объяснил, что потребительски относился к женщинам. По словам кинематографиста, ему было интересно посмотреть на себя в образе этого героя во время просмотра картины.

Ранее стало известно, когда выйдет третий сезон «Метода» Юрия Быкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами