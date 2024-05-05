В Сургуте собака без намордника набросилась на ребенка и искусала его

В Сургуте животное напало на ребенка в коридоре одного из ЖК. Об этом сообщает kp.ru.

На кадрах с места инцидента заметно, как собака бойцовской породы выбегает из двери и набрасывается на ребенка. Вслед за питомцем бросается хозяин, который начинает избивать животное. Только спустя несколько секунд мальчику удается отбежать к лифтам, но собака преследует его и кусает за руку.

В какой-то момент владелец смог схватить пса за ошейник и отвести от местного жителя, после чего ребенок убежал в противоположном направлении.

Родители вызвали сыну медиков. Специалисты оперативно доставили пациента в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. На данный момент мальчик находится на амбулаторном лечении. Писать заявление в полицию родители не стали.

Почему животное набросилось именно на этого ребенка, неизвестно. В момент инцидента питомец был без намордника и поводка.

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