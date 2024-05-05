В России учрежден новый профессиональный праздник

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День математика. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Сообщается, что праздник будет отмечаться в первый день зимы — 1 декабря. С данной инициативой выступил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом», — следует из сообщения.

7 апреля сообщалось, что в России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Отмечается, что с инициативой подобного праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его поддержали представители отрасли.

До этого президент РФ Владимир Путин установил в стране новое почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Данное звание смогут получить высокопрофессиональные работники российской уголовно-исполнительной системы.

Ранее Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником.