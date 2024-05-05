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Украина потребовала отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации

Спортивные власти Украины призвали МОК отстранить российских гребцов перед ОИ

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Shutterstock

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, с просьбой не пускать на Олимпийские игры в Париж российских и белорусских гребцов. Об этом сказано на официальном сайте НОК.

«В рекомендациях МОК четко говорится, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены. Просим учесть эту информацию и принять все возможные меры в рамках компетенции, чтобы предотвратить участие команд российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях, включая европейские олимпийские квалификации и другие квалификационные турниры к Олимпийским играм», — говорится в сообщении.

Российские гребцы в количестве девяти человек с 8 по 9 мая должны принять участие в отборочном турнире, на котором будет возможность завоевать право выступить на Олимпиаде в Париже этим летом.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в МИД РФ назвали уродством изменения в олимпийском движении.

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