Андрей Губин мечтает купить дом на колесах

Певец Андрей Губин признался в шоу «Ты не поверишь!», что мечтает о доме на колесах.

Губин заявил, что когда-нибудь купит себе дом на колесах и отправится в путешествие во Владивосток.

«Едешь, останавливаешься, пишешь музыку в красивом месте. В кругосветное путешествие я бы поехал на корабле, на Северный полюс, понырять с аквалангом среди льдов… Морские котики, с ними там поплавать, на китов посмотреть. Я бы кайфанул!» — поделился артист.

Известно, что врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, до этого Губин заявлял о проблемах с сердцем.

В феврале Андрей Губин заявил, что не ездил на корпоративы во время болезни, а также опроверг слухи о якобы своих планах возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тысяч рублей.

По словам Губина, он «ждет и верит», когда у него появится возможность вернуться к концертной деятельности. Певец заявил, что его популярность как артиста пришлась на период молодости, поэтому ему легче справиться с тем, что он не может выступать.

Ранее Андрей Губин рассказал, почему боится заводить детей.