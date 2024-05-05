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Зеленский назвал Бога союзником Украины

Зеленский заявил, что Бог носит шеврон с украинским флагом

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пасхального обращения в храме Святой Софии в Киеве сказал, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Зеленский.

Он также назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

До этого газета The Jerusalem Post написала, что Владимир Зеленский не добился ни одной из своих целей в ходе конфликта с Россией и ведет страну к поражению. В материале отмечается, что глава Украины потерял «многие ее части», а инфраструктура и экономика страны разрушены. Кроме того, за время конфликта миллионы людей лишились крыши над головой, следует из текста.

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может завершиться за «две недели», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву. По его словам, если поставки оружия прекратятся, то Украина «не сможет сопротивляться» и ей придется «сдаться, и война закончится».

Ранее российский депутат заявил, что Зеленскому выдали черную метку.

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