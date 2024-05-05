В Краснодаре ребенок получил травму на уроке физкультуры и впал в кому

В Краснодаре школьницу госпитализировали после урока. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Инцидент произошел в школе №103. Во дворе 11-летняя девочка занималась альпинизмом, но в какой-то момент получила травму. На данный момент неизвестно, по какой причине это произошло. Предположительно, ребенок мог упасть с высоты или удариться головой о бетон.

Учащуюся направили в больницу, где у нее обнаружили черепно-мозговую травму. Школьница находится в коме.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка и другие необходимые мероприятия.

До этого в Италии четырехмесячный младенец впал в кому после того, как бабушка дала ему бутылочку с детской смесью. Позже выяснилось, что родственница разбавила питание вином, а не водой.

В больнице младшему члену семьи промыли желудок. Только спустя время медикам удалось стабилизировать состояние пациента. На данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее шестилетний мальчик спас мать, впавшую в кому.