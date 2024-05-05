«Краснодар» обвинили в нежелании быть чемпионом

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал «Краснодар» за то, что клуб не воспользовался осечками конкурентов в борьбе за чемпионство. Его слова передает «Матч ТВ».

«Не хочет «Краснодар» быть чемпионом, не хочет даже бороться за чемпионство. Столько шансов предоставляли «Зенит» и «Динамо», но «Краснодар» показывает всем видом: «Нам рано, мы не будем». Сейчас злые языки будут говорить, что не надо было ничего менять. Но раз уже сделали… Давайте когда‑нибудь спросим с футболистов. Ты играешь с «Ахматом» дома», — сказал Радимов.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. Сине-бело-голубые проведут свой матч против «Факела» 6 мая. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

Ранее «Краснодар» назвали размазней.