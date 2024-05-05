Беременная Хилькевич сообщила о болезни

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Telegram-канале, что заболела.

Хилькевич опубликовала кадры из больницы. При этом знаменитость отметила, что находится в клинике из-за отца, который уже несколько месяцев там находится. Артистка хотела навестить родственника, но решила не заходить к нему в палату из-за болезни.

«Папа у меня в больнице же. С января. Но я заболела, поэтому я сейчас к папе не иду. А мама моя там. Жду маму», — поделилась артистка.

Хилькевич поздравила поклонников с Пасхой.

В апреле Хилькевич сообщила о пополнении в семье. Актриса назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша.

10 апреля Хилькевич призналась, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг.

Ранее Хилькевич призвала снизить давление на женщин, которые рожают в зрелости.