В Эстонии сочли «немыслимым» участие представителей страны в инаугурации Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил, что Таллин не будет отправлять своего представителя на церемонию инаугурации Владимира Путина. Его слова приводит ERR.

«Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения со страной-агрессором, и мы решили не участвовать в церемонии инаугурации Путина», — заявил Цахкна.

По его словам, участие в церемонии для Эстонии «немыслимо», поскольку Москва якобы «ведет агрессивную войну в Европе», а также организует гибридные нападения на членов ЕС и НАТО.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Известно, что первой страной, которую Путин посетит после инаугурации, будет Китай.

До этого комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметила попытки ряда западных стран создать негативный информационный фон перед инаугурацией президента России Владимира Путина.

Ранее в Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина.