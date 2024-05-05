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Эксперт: отношения Южной Кореи и РФ не были обречены на ухудшение из-за Украины

Эксперт Пак Пён Хван: отношения Южной Кореи и РФ не были обречены на ухудшение

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Depositphotos

Директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в России Пак Пён Хван в беседе с ТАСС заявил, что ухудшение отношений России и Республики Корея из-за специальной военной операции на Украине не было неизбежным.

«Отношения России и Республики Корея не обречены на то, чтобы становиться хуже из-за войны на Украине» — сказал он.

Эксперт добавил, что в последнее время звучат обеспокоенные речи, связанные со сближением России и Северной Кореи.

«Но все хочется спросить, достаточно ли мудро отнеслись к связям с Россией, чтобы не допустить такой реакции?» — сказал он.

Пак Пён Хван уверен, что в отношениях друг с другом государства руководствуются не моралью, а лишь преследуют государственные интересы, и для Южной Кореи нет необходимости быть одержимой максимальной поддержкой Украины, чтобы сохранить отношения с США.

До этого сообщалось, что командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в многонациональных киберучениях под руководством Соединенных Штатов на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что в КНДР прошли учения по нанесению условного ядерного удара.

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