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Переговоры Израиля и ХАМАС не принесли результатов

CBS: переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе были безрезультатны

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Ahmed Zakot/Reuters

Переговоры Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС завершились безрезультатно. Об этом рассказал телеканал CBS News со ссылкой на источники.

До этого стороны встретились в Каире, чтобы обсудить прекращение огня, но договориться в итоге у них не получилось. При этом телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня.

В воскресенье, 5 мая, планируется новый раунд переговоров.

До этого сообщалось, что ХАМАС намерен поэтапно заключать сделку о прекращении огня с Израилем. Об этом стало известно на фоне переговоров в Каире.

Весной 2024 года встал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее в конгрессе США нашли способ борьбы с пропалестинскими протестами.

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