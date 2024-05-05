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В Енисейске мужчина спас тонувшего в ледяной реке ребенка

В Красноярском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Енисейске Красноярского края прохожий бросился в ледяную воду, чтобы спасти тонувшего ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел на реке Мельничная, мальчик гулял по берегу и провалился под тонкий лед. Ребенка, барахтающегося в воде, заметил случайный прохожий, мужчина не раздумывая бросился в воду.

Он сумел доплыть до ребенка и вытащить его на сушу, однако подняться по крутому берегу мальчик и его спаситель не смогли. На место были вызваны спасатели, мальчика передали подоспевшим медикам.

До этого сообщалось, что в Башкирии прохожие помогли спасти из ледяной воды тонущих подростков, мальчики гуляли по льду реки Белая. На помощь детям до приезда спасателей бросились девушка и молодой человек, оказавшиеся поблизости. Юноша дополз к детям по льду и держал их за руки до приезда экстренных служб. Подростков и их спасителя эвакуировали на берег и передали медикам, дети и молодой человек госпитализированы.

Ранее в Кемерове двух подростков унесло на отколовшейся льдине на середину реки.

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