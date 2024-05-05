Автомобили застряли в огромной пробке на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург

Из-за непогоды на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в сторону уральской столицы автомобильная пробка растянулась на 40 километров. Об этом сообщает ura.news со ссылкой на очевидца. Водители не могут дождаться помощи от спасателей.

«Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург. Пробка в сторону Екатеринбурга. Уже, наверное, километров 40. От поселка Солдатка и уже уходит за поселок Бисерть. Будьте внимательнее, выбирайте пути объезда», — сказал очевидец.

Также отмечается, что на дороге много машин, в которых есть дети, многие автомобили заглушили двигатели.

В МЧС заявили, что на территории Свердловской области существует риск схода снежных масс, обрушения кровельных конструкций под тяжестью снежных и снего-ледяных масс, получения травм населением, повреждения имущества граждан, срыв внешних коммуникаций.

До этого стало известно, что сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, 4 мая. Из-за метели в уральской столице снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши. В пресс-службе городской мэрии отметили, что в районе поселка Медный и озера Чусовское ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья. Кое-где над проезжей частью нависли провода.

По данным областной Госавтоинспекции, на некоторых участках снежный покров превысил 10 сантиметров, образовались заносы и гололедица. В итоге движение транспорта ограничили в Невьянском и Ревдинском районах на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Ранее сообщалось, что в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.